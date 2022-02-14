BAE'de Başkan Erdoğan'a "Her şey seni hatırlatıyor" sürprizi!

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ünlü ses sanatçısı Hüseyin el-Casmi, Başkan Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle “Her Şey Seni Hatırlatıyor” şarkısını seslendirdi. Şarkı klibinin girişinde ise “Birleşik Arap Emirlikleri halkından Türkiye halkına” ifadelerine yer verildi.