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BAE'de Başkan Erdoğan'a "Her şey seni hatırlatıyor" sürprizi!

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Giriş: 14.02.2022 22:33
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ünlü ses sanatçısı Hüseyin el-Casmi, Başkan Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle “Her Şey Seni Hatırlatıyor” şarkısını seslendirdi. Şarkı klibinin girişinde ise “Birleşik Arap Emirlikleri halkından Türkiye halkına” ifadelerine yer verildi.
BAE’de Başkan Erdoğan’a Her şey seni hatırlatıyor sürprizi!
BAE'de Başkan Erdoğan'a "Her şey seni hatırlatıyor" sürprizi!
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