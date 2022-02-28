Babasından ayrılan çocuğun gözyaşları! Rusya'nın saldırıları sonrası Ukrayna'yı annesiyle terk etti

Dünyanın kitiletlendiği Rusya Ukrayna savaşı 5. gününde. Annesiyle beraber her şeyi geride bırakıp başka bir ülkeye sığınmaya çalışan Ukraynalı küçük çocuk, savaşın acı yüzünü anlattı.

Ukrayna'da 18-60 yaş arası erkeklerin ülkeden ayrılmalarına yasak gelmesinin ardından yüzlerce kadın çocuklarını yanlarına alıp yollara düştü. Annesiyle beraber her şeyi geride bırakıp başka bir ülkeye sığınmaya çalışanlardan biri de Mark Goncharuk...

Küçük çocuk annesini tıpkı onlar gibi başka ülkeye gitmeye çalışan bir Ukraynalı arabasına aldı. Küçük çocuk gözyaşları içinde ''Babamı Kiev'de bıraktık. Babam ordumuza yardım edecek, savaşacak'' dedi.