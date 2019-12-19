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19.12.2019

Azil soruşturmasında suçlu bulunan Trump görevden alınacak mı?

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi'nde yapılan azil soruşturması oylamasında her iki suçtan da suçlu bulundu. Temsilciler Meclisi azline yönelik iki madde de kabul edilen Trump'ın dava dosyası yargılama için Senato'ya gönderildi. Peki, Trump görevden alınacak mı? İşte tüm detaylar...

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