Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan açıklaması: Ülkede şu an buhran hakim

Son dakika haberi... Ermenistan'daki darbe girişiminin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ermensitan'da şu an buhran hakim" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Hocalı katliamının yıl dönümünde gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Kendi topraklarımızı işgalden kurtararak Hocalı Katliamı'nın kurbanlarının intikamını da aldık" dedi.

Aliyev'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Kendi topraklarımızı işgalden kurtararak Hocalı Katliamı'nın kurbanlarının intikamını da aldık.

Ermenistan'ın yönetimi vaktinde bizi dinleseydi böyle rezil bir duruma düşmezdi. Biz hiçbir zaman başka ülkelerin iç işlerine karışmıyoruz. 10 Kasım'da imzalanan anlaşma icra ediliyor, icra edilmelidir. 10 Kasım'da imzalanan anlaşmaya uyulmaması durumunda Ermenistan daha zor bir duruma düşecektir

Ermenistan'ın önünde birkaç seçim var. Ama onlar için en uygun seçim 10 Kasım Anlaşmasına uymaktır. Aksi takdirde onlar için daha da ağır durum oluşabilir"