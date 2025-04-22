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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Çin’de!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Çin'de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.04.2025 21:48
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi ziyaret kapsamında Çin’in başkenti Pekin’e geldi. Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva, Pekin Uluslararası Havalimanı'nda, Çin Ulaştırma Bakanı Liu Wei ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Aliyev’in temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelmesi beklenirken, görüşmede Çin ve Azerbaycan arasındaki ortaklığın güçlendirilmesi ve Orta Koridor’a ilişkin konuların ele alınması öngörülüyor.
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