İstanbul'da yoğun sis: Boğaz trafiğe kapatıldı

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu. Özellikle İstanbul Boğazı ve Üsküdar çevresinde görüş mesafesi yer yer düştü.
BOĞAZ TRAFİĞE KAPATILDI
Yoğun sis nedeniyle uluslararası gemi trafiğinde kısıtlamaya gidildi. Kıyı Emniyeti yetkilileri, düşük görüş mesafesi nedeniyle İstanbul Boğazı hattının geçici süreyle gemi trafiğine kapatıldığını bildirdi.
DENİZ ULAŞIMINDA AKSAMA YAŞANDI
Sis nedeniyle Sirkeci-Harem arabalı vapur seferi iptal edildi. Şehir Hatları seferlerinin ise Sirkeci-Harem hattı dışında devam ettiği öğrenildi.
SİS KENT GENELİNDE ETKİLİ OLDU
Sabah saatlerinde yüksek kesimlerde de görülen sis, boğaz boyunca etkisini gösterdi. Yetkililerin görüş mesafesine bağlı olarak ulaşım durumunu takip ettiği bildirildi.