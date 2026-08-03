İstanbul'da yoğun sis: Boğaz trafiğe kapatıldı

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kara ve deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine geçici süreyle kapatıldı.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu. Özellikle İstanbul Boğazı ve Üsküdar çevresinde görüş mesafesi yer yer düştü.

BOĞAZ TRAFİĞE KAPATILDI

Yoğun sis nedeniyle uluslararası gemi trafiğinde kısıtlamaya gidildi. Kıyı Emniyeti yetkilileri, düşük görüş mesafesi nedeniyle İstanbul Boğazı hattının geçici süreyle gemi trafiğine kapatıldığını bildirdi.

DENİZ ULAŞIMINDA AKSAMA YAŞANDI

Sis nedeniyle Sirkeci-Harem arabalı vapur seferi iptal edildi. Şehir Hatları seferlerinin ise Sirkeci-Harem hattı dışında devam ettiği öğrenildi.

SİS KENT GENELİNDE ETKİLİ OLDU

Sabah saatlerinde yüksek kesimlerde de görülen sis, boğaz boyunca etkisini gösterdi. Yetkililerin görüş mesafesine bağlı olarak ulaşım durumunu takip ettiği bildirildi.