ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yeni görüşmelerin başlayacağını açıkladı. Trump'ın Hürmüz Boğazı ve nükleer süreçle ilgili mesajları gündeme damga vurdu.

ABD ve İran arasındaki gerilimde yeni bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yeni görüşmelerin başlayacağını açıkladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE NÜKLEER SÜREÇ GÜNDEMDE

Trump'ın açıklamalarında Hürmüz Boğazı ile ilgili bir anlaşmanın sağlandığı ve İran ile nükleer konuda görüşmeler yapılacağı ifade edildi. ABD Başkanı, İran ile müzakerelerin başlayacağını belirtti.

YENİ DÖNEM Mİ BAŞLIYOR?

ABD ve İran arasında yeniden diplomasi masasının kurulup kurulmayacağı merak edilirken, açıklamalar uluslararası kamuoyunda yakından takip ediliyor. Bölgedeki gelişmeler ve görüşme sürecine ilişkin detaylar izleniyor.

A HABER GELİŞMELERİ AKTARDI

ABD-İran hattındaki son gelişmeleri A Haber Muhabiri Fakhur Rahman canlı yayında değerlendirdi.