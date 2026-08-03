Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası ve kuraklık, nehirleri olumsuz etkiliyor. Almanya'nın önemli su yollarından Ren Nehri'nde su seviyelerinin düşmesi, taşımacılık faaliyetlerinde aksamalara neden oluyor.
REN NEHRİ'NDE SU SEVİYESİ GERİLEDİ
Almanya'nın kalbi olarak nitelendirilen Ren Nehri'nde su seviyesinin düşmesiyle birlikte bazı yakıt tankerlerinin nehirden geçmekte zorlandığı bildirildi. Nehir taşımacılığında yaşanan sorunlar, bölgedeki lojistik faaliyetleri etkiliyor.
TUNA NEHRİ'NDE DE SU ÇEKİLDİ
Kuraklığın etkileri Tuna Nehri'nde de görülüyor. Su seviyelerindeki düşüş, Avrupa'daki nehirlerin karşı karşıya kaldığı kuraklık riskini yeniden gündeme getirdi.
ENERJİ SEKTÖRÜNDE DE ETKİSİ HİSSEDİLİYOR
Macaristan'da Tuna Nehri üzerindeki su seviyesindeki düşüşün enerji sektörünü de etkilediği bildirildi. Ülkedeki nükleer santralle ilgili alınan önlemler gündeme geldi.
A HABER AVRUPA'DAN AKTARDI
Avrupa'daki sıcak hava ve kuraklığın etkilerini A Haber Muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.