Avrupa'yı kavuran sıcaklar nehirleri vurdu: Ren ve Tuna'da su seviyesi düştü

Avrupa'da etkili olan aşırı sıcaklar ve kuraklık, nehirlerde su seviyelerinin düşmesine neden oldu. Almanya'daki Ren Nehri'nde ulaşım zorlaşırken, Tuna Nehri'ndeki su çekilmesi de dikkat çekti.