İstanbul'da hayata geçirilmesi planlanan kiralık sosyal konut projesinde sona gelindi. Proje kapsamında 15 bin konutun piyasa rayicinin altında kiraya verilmesi, hak sahiplerinin ise kura ile belirlenmesi planlanıyor.

İstanbul'da kiralık konut piyasasına yönelik hazırlanan sosyal konut projesinde yeni aşamaya geçiliyor. Proje kapsamında inşa edilen konutların Eylül 2026 itibarıyla kiracılarıyla buluşturulması hedefleniyor.

15 BİN KONUT KİRAYA VERİLECEK

Kiralık sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında inşa edilen konutların kiraya verilmesi planlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre kiralamaların piyasa rayicinin altında olması ve sözleşmelerin 3 yıllık yapılması öngörülüyor.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Projeden öncelikli olarak ev sahibi olmayan dar gelirli vatandaşların yararlanması hedefleniyor. Emekliler, engelliler ve kentsel dönüşüm nedeniyle konutunu boşaltan vatandaşlar da öncelikli gruplar arasında yer alıyor.

HAK SAHİPLERİ KURA İLE BELİRLENECEK

Sosyal konutlarda 1+1, 2+1 ve 3+1 seçeneklerinin bulunacağı belirtiliyor. Hak sahiplerinin noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenmesi planlanıyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME UYGULANACAK

Projeden yararlanan vatandaşlar konutlarda üç yıl boyunca oturabilecek. Sözleşme süresinin tamamlanmasının ardından konutların bakım ve onarımlarının yapılacağı, daha sonra yeni hak sahipleri için yeniden kura çekileceği ifade ediliyor.

KİRALAR PİYASANIN ALTINDA OLACAK

Projede en çok merak edilen başlıklardan biri kira bedelleri oldu. Sosyal konutlarda kiraların piyasa rayicinin altında belirlenmesinin planlandığı bildirildi. Proje ile İstanbul'da kira fiyatlarının dengelenmesi ve yüksek kira artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

UZMAN DEĞERLENDİRMESİ

Gayrimenkul Uzmanı Hakan Akçam, projenin dar gelirli vatandaşlara yönelik olduğunu ve kira piyasasına etkilerinin olabileceğini değerlendirdi.