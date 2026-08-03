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Temmuz ayı enflasyonu açıklandı: Rakamlar ne anlama geliyor?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon verileri belli oldu. Açıklanan rakamların ekonomiye etkisi ve 2026 yıl sonu enflasyon beklentileri A Haber canlı yayınında değerlendirildi.

Piyasaların merakla beklediği Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulan veriler sonrası gözler açıklanan rakamların ekonomiye etkisine çevrildi.

TEMMUZ ENFLASYONU AÇIKLANDI

Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından piyasalarda yeni beklentiler oluştu. Açıklanan rakamların fiyat hareketleri, ekonomi politikaları ve gelecek dönem beklentileri açısından önemi değerlendiriliyor.

FARUK ERDEM A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında Temmuz ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Erdem, açıklanan yüzde 1,78'lik oranın ne anlama geldiğini ve 2026 yılı sonu enflasyon beklentilerine olası etkilerini anlattı.

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