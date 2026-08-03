Piyasaların merakla beklediği Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulan veriler sonrası gözler açıklanan rakamların ekonomiye etkisine çevrildi.
TEMMUZ ENFLASYONU AÇIKLANDI
Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından piyasalarda yeni beklentiler oluştu. Açıklanan rakamların fiyat hareketleri, ekonomi politikaları ve gelecek dönem beklentileri açısından önemi değerlendiriliyor.
FARUK ERDEM A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında Temmuz ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Erdem, açıklanan yüzde 1,78'lik oranın ne anlama geldiğini ve 2026 yılı sonu enflasyon beklentilerine olası etkilerini anlattı.