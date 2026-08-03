Manisa'daki Sardes Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda yaklaşık 2 bin 500 yıllık anıtsal mermer genç erkek heykeli gün yüzüne çıkarıldı. 2,2 metre yüksekliğindeki eser, Lidya kültürü ve Anadolu arkeolojisi açısından önemli bilgiler sunuyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Sardes Antik Kenti'nde tarihi bir keşfe imza atıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen kazı çalışmalarında, yaklaşık 2 bin 500 yıllık anıtsal mermer genç erkek heykeli bulundu.

2,2 METRELİK ANITSAL ESER

MÖ 5. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilen heykelin mevcut yüksekliğinin 2,2 metre olduğu belirlendi. İnsan boyutlarını aşan ölçüleriyle dikkat çeken eser, iki büyük parça halinde bulundu. Heykelin bazı küçük parçalarının ve ayaklarının ise eksik olduğu tespit edildi.

YÜZYILLAR BOYUNCA KORUNDU

Heykelin Roma Dönemi'nde Sardes'in girişindeki sütunlu caddede devşirme taş olarak kullanıldığı belirlendi. Yüzü aşağı gelecek şekilde yerleştirilen eserin, bu sayede yüz hatları ve ayrıntılarının büyük ölçüde korunduğu aktarıldı.

LİDYA KÜLTÜRÜNÜN İZLERİNİ TAŞIYOR

Heykelde yer alan giysi detayları, eserin Lidya kültürüyle bağlantısını ortaya koyuyor. Genç erkeğin üzerinde kalın bir himation, ince bir chiton ve yatay çizgili farklı bir giysi bulunduğu belirtildi. Eserin sağ elinde ise bir tanrıya ya da tanrıçaya adak olarak sunulduğu düşünülen bir meyve yer alıyor. Bu meyvenin ayva olabileceği değerlendiriliyor.

SARDES'İN GEÇMİŞİNE IŞIK TUTACAK

Anıtsal heykelin, Sardes'in Ahameniş Pers İmparatorluğu'nun batı eyaletinin satrap başkenti olduğu döneme tarihlendiği ifade edildi. Eserin, MÖ 5. yüzyılın başlarında Sardes'te yaşayan seçkin kesimin kültürü, inançları ve yaşamına ilişkin yeni bilgiler sunması bekleniyor.

BOYA İZLERİ ARAŞTIRILACAK

Antik Çağ'da mermer heykellerin çoğunlukla boyalı olduğu biliniyor. Uzman ekipler, Sardes heykelinin yüzeyinde günümüze ulaşmış olabilecek pigment izlerini bilimsel yöntemlerle inceleyecek. Temizlik, konservasyon ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından eserin Manisa Müzesi'nde sergilenmesi planlanıyor.