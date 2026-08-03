Terörsüz Türkiye hedefinde kritik bir aşamaya gelindi. Çerçeve yasa teklifinin yeni haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi beklenirken, teklifin detayları ve uygulama süreci merak ediliyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Çerçeve yasa teklifinin yeni haftada Meclis gündemine gelmesi beklenirken, düzenlemenin ayrıntıları merak ediliyor.

ÇERÇEVE YASADA ÜÇ KATEGORİ

Teklifte üç ana kategorinin belirlendiği ifade ediliyor. Suça karışmayan örgüt üyelerinin durumunun ne olacağı da düzenlemede merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

İKİ KOMİSYON KURULMASI PLANLANIYOR

Çerçeve yasa kapsamında iki komisyon kurulmasının ve uygulama sürecinin belirli bir süre yürürlükte kalmasının planlandığı aktarılıyor. İhtiyaç halinde sürenin uzatılabileceği belirtiliyor.

MECLİS GÜNDEMİNDE KRİTİK BAŞLIK

Terörsüz Türkiye sürecinde hazırlanan çerçeve yasa teklifinin Meclis'teki görüşme süreci yakından takip ediliyor. Teklifin kapsamı ve uygulama detaylarına ilişkin gelişmeler kamuoyunun gündeminde. A Haber Muhabiri Şener Çetin, çerçeve yasa teklifine ilişkin son gelişmeleri ve detayları canlı yayında aktardı.