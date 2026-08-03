Terörsüz Türkiye sürecinde gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Çerçeve yasa teklifinin yeni haftada Meclis gündemine gelmesi beklenirken, düzenlemenin ayrıntıları merak ediliyor.
ÇERÇEVE YASADA ÜÇ KATEGORİ
Teklifte üç ana kategorinin belirlendiği ifade ediliyor. Suça karışmayan örgüt üyelerinin durumunun ne olacağı da düzenlemede merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.
İKİ KOMİSYON KURULMASI PLANLANIYOR
Çerçeve yasa kapsamında iki komisyon kurulmasının ve uygulama sürecinin belirli bir süre yürürlükte kalmasının planlandığı aktarılıyor. İhtiyaç halinde sürenin uzatılabileceği belirtiliyor.
MECLİS GÜNDEMİNDE KRİTİK BAŞLIK
Terörsüz Türkiye sürecinde hazırlanan çerçeve yasa teklifinin Meclis'teki görüşme süreci yakından takip ediliyor. Teklifin kapsamı ve uygulama detaylarına ilişkin gelişmeler kamuoyunun gündeminde. A Haber Muhabiri Şener Çetin, çerçeve yasa teklifine ilişkin son gelişmeleri ve detayları canlı yayında aktardı.