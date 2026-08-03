Türkiye'nin beşinci nesil milli muharip uçağı KAAN'ın P1 prototipinin gerçekleştirdiği taksi testi, uluslararası savunma basınının gündemine taşındı. KAAN'ın tasarımı, yerli sistemleri ve gelecek kabiliyetleri farklı ülkelerden yayınlarda analiz edildi.

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN, gerçekleştirdiği testlerle uluslararası savunma basınının dikkatini çekmeye devam ediyor. KAAN'ın P1 prototipinin pistte gerçekleştirdiği taksi testi, dünya savunma yayınlarında geniş yer buldu.

KAAN'IN TASARIMI ANALİZ EDİLDİ

İtalya merkezli savunma yayını The Aviationist, KAAN'ın prototipindeki tasarım detaylarını inceledi. Haberde özellikle uçağın burun ve çene bölümündeki elektro-optik ve kızılötesi sensör yuvalarına dikkat çekildi.

ELEKTRONİK HARP SİSTEMLERİ VURGUSU

Belçika merkezli Army Recognition Group ise KAAN'ın teknik özelliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yayında, dikey kuyruklara entegre edilen elektronik harp sistemleri ve radar izini azaltmaya yönelik tasarım detayları ele alındı.

"TÜRK HAVACILIK SANAYİSİNİN ÖNEMLİ PROJESİ"

ABD merkezli askeri havacılık yayını The War Zone, KAAN testlerini önemli bir gelişme olarak duyurdu. KAAN'ın Türk havacılık sanayisi açısından önemine ve P1 prototipindeki geliştirmelere dikkat çekildi.

FARKLI ÜLKELERDEN KAAN ANALİZLERİ

Hindistan merkezli Eurasian Times ve Azerbaycan merkezli savunma yayını Armiya.az de KAAN'ın geliştirme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yayınlarda KAAN'ın yerli sistemleri ve beşinci nesil savaş uçağı hedefi ele alındı.

YENİ NESİL SAVAŞ KONSEPTİ

KAAN'ın ilerleyen dönemde Kızılelma ve Anka-3 gibi yerli insansız savaş hava araçlarıyla birlikte görev yapmasının planlandığı aktarıldı. Yerli motor TF35000'in hizmete alınmasıyla KAAN'ın daha yüksek yerlilik oranına sahip bir platforma dönüşmesinin hedeflendiği belirtildi.