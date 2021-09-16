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Avrupa ülkesinde korku dolu anlar! Asker sokağa indi etrafa ateş saçtı

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Giriş: 16.09.2021 14:49
Letonya'nın başkenti Riga'da ordu sokağa indi. Askerlerin savaş pozisyonu alarak ateş açması vatandaşa korku dolu anlar yaşattı. Çocuklarına sarılarak kaçışan annelerin paniği yüzlerinden okundu. Olayın gerçek yüzünün ortaya çıkmasının ardından Letonya hükümetine tepki gösterildi.
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