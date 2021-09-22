Atina'da "Başpiskopos" krizi! Anastasiadis görüşmeyi iptal etti Atina tepki gösterdi

Amerika Başpiskoposu'nun, New York'taki Türkevi'nin açılışına katılması Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Atina'da krize neden oldu. Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, başpiskoposla New York'ta yapacağı görüşmeyi iptal etti. Ayrıntıları Atina'dan A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı.

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