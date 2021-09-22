22 Eylül 2021, Çarşamba
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Atina'da "Başpiskopos" krizi! Anastasiadis görüşmeyi iptal etti Atina tepki gösterdi
Amerika Başpiskoposu'nun, New York'taki Türkevi'nin açılışına katılması Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Atina'da krize neden oldu. Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, başpiskoposla New York'ta yapacağı görüşmeyi iptal etti. Ayrıntıları Atina'dan A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı.