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Asya ve Afrika'da yeni ittifak

Asya ve Afrika'da yeni ittifak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.09.2024 10:06
Uluslararası arenada Doğu-Batı restleşmesi Afrika üzerinden sürüyor. Çin kıtaya askeri olarak da giriyor. Öyle ki Pekin Yönetimi, mali ile savunma sanayi anlaşmasını imzaladı. Peki, gelişme nasıl yankılandı? Önümüzdeki günlerde neler yaşanacak?
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