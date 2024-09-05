Asya ve Afrika’da yeni ittifak

Uluslararası arenada Doğu-Batı restleşmesi Afrika üzerinden sürüyor. Çin kıtaya askeri olarak da giriyor. Öyle ki Pekin Yönetimi, mali ile savunma sanayi anlaşmasını imzaladı. Peki, gelişme nasıl yankılandı? Önümüzdeki günlerde neler yaşanacak?