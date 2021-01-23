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Dünya genelinde COVID-19 vaka sayılarında son durum ne? En çok ölümün yaşandığı 5 ülke

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Giriş: 23.01.2021 19:16
Güncelleme:23.01.2021 19:26
2019 yılının Aralık ayında Çin'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dünya genelindeki vaka sayısını 100 milyona yaklaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 milyonu geçti. Peki en çok ölüm vakası hangi ülkelerde yaşandı. İşte koronavirüs nedeniyle en çok ölüm vakasının yaşandığı 5 il...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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