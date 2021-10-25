25 Ekim 2021, Pazartesi
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ANALİZ – Dünyadaki yeni kriz akaryakıt! Avrupa’nın en pahalı benzini hangi ülkede?
Özellikle Avrupa'da patlak veren ve daha sonra tüm dünyaya yayılan akaryakıt ve enerji krizi nedeniyle hükümetler zor günler geçiriyor. Vatandaşlarsa istasyonların önünde saatlerce bekliyor ancak yakıta ulaşamıyor. Peki 'dünyanın en pahalı benzini Türkiye'de satılıyor' iddiası ne kadar doğru? İşte rakamlarla son durum...