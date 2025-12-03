03 Aralık 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Putin-ABD görüşmesi bitti, Trump ne diyecek?
Putin-ABD görüşmesi bitti, Trump ne diyecek?

Putin-ABD görüşmesi bitti, Trump ne diyecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.12.2025 09:09
Zirve öncesinde Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova sokaklarını gezdi. İkiliye, ABD ile arabuluculuk yapan Putin’in en yakınındaki isim Kirill Dmitriev eşlik etti. “Putin ve Trump’ın damadı ne konuştu? Putin–Witkoff–Kushner zirvesinden ne sonuç çıktı?” sorularının yanıtını A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Putin-ABD görüşmesi bitti, Trump ne diyecek?
İsrail’in hedefinde Irak mı var?
İsrail'in hedefinde Irak mı var?
Putin-ABD görüşmesi bitti, Trump ne diyecek?
Putin-ABD görüşmesi bitti, Trump ne diyecek?
Venezuela işgali mi geliyor?
Venezuela işgali mi geliyor?
Putin’den gerilim tırmandıran mesaj
Putin'den gerilim tırmandıran mesaj
Dışişleri Bakanı Fidan, Belçika’da
Dışişleri Bakanı Fidan, Belçika’da
Washington-Moskova hattında kritik barış teması
Washington-Moskova hattında kritik barış teması
Papa 14’üncü Leo’dan Beyrut’ta 150 bin kişinin katılımıyla ayin
Papa 14'üncü Leo'dan Beyrut'ta 150 bin kişinin katılımıyla ayin
Suriye ile anlaşabiliriz ama ilkelerimizden ödün vermeyeceğiz
"Suriye ile anlaşabiliriz ama ilkelerimizden ödün vermeyeceğiz"
Küresel savunma ihracatına Türkiye damgası
Küresel savunma ihracatına "Türkiye" damgası
Güneydoğu Asya sellerle mücadele ediyor
Güneydoğu Asya sellerle mücadele ediyor
Peşmerge ile Herki aşireti arasında çatışma!
Peşmerge ile Herki aşireti arasında çatışma!
Netanyahu’nun af talebini protesto ettiler
Netanyahu'nun af talebini protesto ettiler
Daha Fazla Video Göster