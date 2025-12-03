Putin-ABD görüşmesi bitti, Trump ne diyecek?

Zirve öncesinde Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova sokaklarını gezdi. İkiliye, ABD ile arabuluculuk yapan Putin’in en yakınındaki isim Kirill Dmitriev eşlik etti. “Putin ve Trump’ın damadı ne konuştu? Putin–Witkoff–Kushner zirvesinden ne sonuç çıktı?” sorularının yanıtını A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

