Küresel savunma ihracatına "Türkiye" damgası

Türkiye’nin savunma alanında peş peşe yaptığı kritik atılımlar, küresel silah pazarındaki dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün 2024 raporuna göre, dünyada en çok savunma ve askeri hizmet satışı yapan 100 şirket arasında 5 Türk firması bulunuyor. Bu şirketlerin toplam gelirleri ise geçen yıla göre yüzde 11 artarak 10,1 milyar dolara ulaşmış durumda.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN