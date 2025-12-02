Peşmerge ile Herki aşireti arasında çatışma!

Irak’ın kuzeyinde Barzani güçleri (Peşmerge) ile Herkî Aşireti arasında bir süredir devam eden gerilim tırmandı. Gerginliğin temel nedeninin, Herkî Aşireti’ne verilen sözlerin tutulmaması olduğu belirtiliyor. Son olarak tansiyon çatışmaya dönüştü, Erbil sokaklarında silah sesleri yükseldi. Aşiret, stratejik öneme sahip Lanas Rafinerisi’ni havaya uçurmakla tehdit etti.

