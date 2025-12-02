02 Aralık 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Peşmerge ile Herki aşireti arasında çatışma!
Peşmerge ile Herki aşireti arasında çatışma!

Peşmerge ile Herki aşireti arasında çatışma!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.12.2025 15:34
Irak’ın kuzeyinde Barzani güçleri (Peşmerge) ile Herkî Aşireti arasında bir süredir devam eden gerilim tırmandı. Gerginliğin temel nedeninin, Herkî Aşireti’ne verilen sözlerin tutulmaması olduğu belirtiliyor. Son olarak tansiyon çatışmaya dönüştü, Erbil sokaklarında silah sesleri yükseldi. Aşiret, stratejik öneme sahip Lanas Rafinerisi’ni havaya uçurmakla tehdit etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Peşmerge ile Herki aşireti arasında çatışma!
Güneydoğu Asya sellerle mücadele ediyor
Güneydoğu Asya sellerle mücadele ediyor
Peşmerge ile Herki aşireti arasında çatışma!
Peşmerge ile Herki aşireti arasında çatışma!
Netanyahu’nun af talebini protesto ettiler
Netanyahu'nun af talebini protesto ettiler
Almanya’da evsizlerin sayısı artıyor
Almanya’da evsizlerin sayısı artıyor
Doğanın sanat eseri mi?
Doğanın sanat eseri mi?
Ayının karda oyun keyfi
Ayının karda oyun keyfi
Derinlerde göz alıcı renkler
Derinlerde göz alıcı renkler
Yol bir anda ikiye ayrıldı! İşte böyle çöktü
Yol bir anda ikiye ayrıldı! İşte böyle çöktü
Avrupa’daki savaş endişesi büyüyor!
Avrupa'daki savaş endişesi büyüyor!
Rusya-Ukrayna sınırı yeniden mi şekilleniyor?
Rusya-Ukrayna sınırı yeniden mi şekilleniyor?
Dendias’tan densiz sözler! Kriz ateşini kim körüklüyor?
Dendias’tan “densiz” sözler! Kriz ateşini kim körüklüyor?
Trump’tan Maduro’ya: Venezuela’yı terk et
Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
Daha Fazla Video Göster