03 Aralık 2025, Çarşamba
Venezuela işgali mi geliyor? Trump: Gerekirse vururuz
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan ABD'ye geldiğini iddia ettiği uyuşturucu trafiğini engellemek için denizdeki botların yanı sıra "gerekirse Venezuela topraklarını da vurabileceklerini" söyledi. A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunumu ile yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan uzman isimler konuya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulunurken A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz da son durumu aktardı.