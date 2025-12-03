Venezuela işgali mi geliyor? Trump: Gerekirse vururuz

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan ABD'ye geldiğini iddia ettiği uyuşturucu trafiğini engellemek için denizdeki botların yanı sıra "gerekirse Venezuela topraklarını da vurabileceklerini" söyledi. A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunumu ile yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan uzman isimler konuya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulunurken A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz da son durumu aktardı.