03 Aralık 2025, Çarşamba
İsrail'in hedefinde Irak mı var?
İsrail’in hedefinde İran’dan sonra şimdi de Irak’ın olabileceği iddia edildi. ABD’nin özel temsilcisi Tom Barrack’ın Bağdat ziyareti sırasında, Irak Başbakanı’nı olası bir İsrail saldırısı konusunda uyardığı ileri sürüldü. Washington’ın, Irak’taki İran yanlısı silahlı güçlerin Lübnan’daki sürecin dışında kalması gerektiğini ilettiği, aksi takdirde İsrail’in saldırı düzenleyebileceği bilgisini paylaştığı öne sürüldü.