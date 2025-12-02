Netanyahu: Suriye ile anlaşabiliriz ama ilkelerimizden ödün vermeyeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Şam’dan İsrail’in kontrolündeki tampon bölgeye kadar silahsızlandırılmış bir alan oluşturulması şartıyla Suriye ile anlaşma mümkün olduğunu açıkladı. Netanyahu, “İlkelerimizden ödün vermeyeceğiz” vurgusu yaptı. Açıklama, ABD Başkanı Trump’ın İsrail’i Suriye’yi istikrarsızlaştırmaması yönündeki uyarısının ardından geldi.

