Netanyahu: Suriye ile anlaşabiliriz ama ilkelerimizden ödün vermeyeceğiz
Netanyahu: Suriye ile anlaşabiliriz ama ilkelerimizden ödün vermeyeceğiz

Netanyahu: Suriye ile anlaşabiliriz ama ilkelerimizden ödün vermeyeceğiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2025 17:52
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Şam’dan İsrail’in kontrolündeki tampon bölgeye kadar silahsızlandırılmış bir alan oluşturulması şartıyla Suriye ile anlaşma mümkün olduğunu açıkladı. Netanyahu, “İlkelerimizden ödün vermeyeceğiz” vurgusu yaptı. Açıklama, ABD Başkanı Trump’ın İsrail’i Suriye’yi istikrarsızlaştırmaması yönündeki uyarısının ardından geldi.
