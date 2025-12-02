02 Aralık 2025, Salı
Netanyahu: Suriye ile anlaşabiliriz ama ilkelerimizden ödün vermeyeceğiz
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Şam’dan İsrail’in kontrolündeki tampon bölgeye kadar silahsızlandırılmış bir alan oluşturulması şartıyla Suriye ile anlaşma mümkün olduğunu açıkladı. Netanyahu, “İlkelerimizden ödün vermeyeceğiz” vurgusu yaptı. Açıklama, ABD Başkanı Trump’ın İsrail’i Suriye’yi istikrarsızlaştırmaması yönündeki uyarısının ardından geldi.