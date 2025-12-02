Putin'den gerilim tırmandıran mesaj: “Avrupa savaş başlatırsa hemen şimdi hazırız”

02 Aralık 2025, Salı

Giriş: 02.12.2025 21:18
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki “Rusya Çağırıyor” forumunda yaptığı açıklamada Ukrayna limanlarına yönelik saldırıların kapsamını genişleteceklerini duyurdu. Avrupa ülkelerine de sert bir mesaj veren Putin, “Rusya, Avrupa ile savaşmak istemiyor ama eğer Avrupa başlatırsa, biz buna hemen şu an hazırız” dedi. Karadeniz’de artan gerilime dikkat çeken Putin, Ukrayna’ya destek veren ülkelerin gemilerine yönelik misilleme ihtimalini de değerlendirdiklerini ifade etti.
