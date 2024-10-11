Almanya’dan Eurofighter alımına Türkiye’ye yeşil ışık!

Türk Hava Kuvvetleri için 40 adet Eurofighter Typoon savaş uçağı alımında Almanya engeli kalkıyor. Satış için uzun süredir engel koyan Almanya, teknik görüşmelerin başlamasına onay verdi. Eurofihter konsorsiyumunu oluşturan İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'dan teknik bir heyet Türkiye'ye gelerek, görüşmelere başladı. Görüşmelerin 3 hafta sürmesi bekleniyor.

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