Almanya’da Rusya tedirginliği! Savunma Bakanı Pistorius: Avrupa’ya en büyük tehdit Rusya’dır

Almanya'dan Rusya ili ilgili bir kez daha kritik bir açıklama geldi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, “Euro-Atlantik Bölgesine karşı en büyük tehdit Rusya'dır” dedi. Ayrıntıları Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.

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