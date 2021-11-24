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Algı operasyonları nasıl yapılır? Ülkeler üzerinde istikrarsızlaştırma oyunu

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Giriş: 24.11.2021 15:25
1970 yılında Sovyetler Birliği'nden kaçarak Kanada'ya sığınan eski üst düzey KGB ajanı Yuri Bezmenov, bir ülkenin hangi yöntemlerle, ne kadar sürede hedef alınabileceğini yıllar önce anlatmıştı. Bezmenov, bir ulusun istikrarını bozmak için önemli olan esasın ekonomi olduğunu söylemişti. İşte 37 yıl öncesinden günümüzü anlatanda o sözler…
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