24 Kasım 2021, Çarşamba
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Algı operasyonları nasıl yapılır? Ülkeler üzerinde istikrarsızlaştırma oyunu
1970 yılında Sovyetler Birliği'nden kaçarak Kanada'ya sığınan eski üst düzey KGB ajanı Yuri Bezmenov, bir ülkenin hangi yöntemlerle, ne kadar sürede hedef alınabileceğini yıllar önce anlatmıştı. Bezmenov, bir ulusun istikrarını bozmak için önemli olan esasın ekonomi olduğunu söylemişti. İşte 37 yıl öncesinden günümüzü anlatanda o sözler…