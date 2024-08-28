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ABD’nin İsrail’e verdiği koşulsuz desteğin sırrı ne? İsrail’in askeri açıdan dezavantajları neler?

ABD’nin İsrail’e verdiği koşulsuz desteğin sırrı ne? İsrail’in askeri açıdan dezavantajları neler?

Yavuz Topal
ahaber.com.tr
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Giriş: 28.08.2024 12:45
İsrail, bugüne kadar ABD'den en fazla askeri destek alan ülke konumunda. Öyle ki 2024 rakamları eklenmediğinde bile toplam Amerikan askeri yardımının 300 milyar doları aştığı belirtiliyor. Mevcut bu durum da İsrail'in Gazze'de giriştiği soykırımı ABD'nin koşulsuz silah desteği ile gerçekleştirdiğini gösteriyor. İşte A Haber’in hazırladığı Analiz haber…
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