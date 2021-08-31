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ABD'nin çekildiği Kabil Havalimanından ilk görüntüler | Taliban kontrolü ele aldı

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Giriş: 31.08.2021 01:23
Güncelleme:31.08.2021 01:24
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilme sürecinin tamamlandığını duyurdu. 20 yıllık işgal son ABD askerinin Kabil'den ayrılmasıyla birlikte sonra erdi. Taliban güçleri ise Kabil Havalimanının güvenliğini ele geçirdi. İşte sıcak bölgeden ilk görüntüler...

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ABD’nin çekildiği Kabil Havalimanından ilk görüntüler | Taliban kontrolü ele aldı
ABD'nin çekildiği Kabil Havalimanından ilk görüntüler | Taliban kontrolü ele aldı
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