ABD’li sürücüden ırkçı çifte insanlık dersi! Taksiye bindirmedi

ABD'de bir taksi sürücüsü araca binerken ırkçı söylemlerde bulunan çiftin taksiden inmesini istedi. Karşılıklı atışmalarla tansiyon yükselince, ırkçı çift bu kez sürücüye hakaretler savurdu. Olaya ilişkin araç içi görüntülerini paylaşan sürücü sosyal medyada viral oldu.

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