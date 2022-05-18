18 Mayıs 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
ABD’li sürücüden ırkçı çifte insanlık dersi! Taksiye bindirmedi
ABD'de bir taksi sürücüsü araca binerken ırkçı söylemlerde bulunan çiftin taksiden inmesini istedi. Karşılıklı atışmalarla tansiyon yükselince, ırkçı çift bu kez sürücüye hakaretler savurdu. Olaya ilişkin araç içi görüntülerini paylaşan sürücü sosyal medyada viral oldu.