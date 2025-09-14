ABD’li eski istihbaratçı: Katar’a ihanet ettik

Katil İsrail'in Katar'daki Hamas heyetine düzenlediği saldırı tüm dünyanın tepkisini çekerken, ABD'li eski istihbarat albayı Scott Ritter'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Amerika'nın Katar'a ihanet ettiğini öne süren emekli albay, "İsrail savaş uçakları daha havalandığı anda radarımızdaydı" dedi. Katar'daki Amerikan savunma sistemlerinin de, kasıtlı olarak devre dışı bırakıldığını iddia etti.

