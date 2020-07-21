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ABD’den Türkiye ile ilgili skandal F-35 kararı!

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Giriş: 21.07.2020 12:27
Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) F-35'lerle ilgili skandal bir hamle geldi. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait olması gereken 8 adet F-35 uçağı Abd Hava Kuvvetleri’ne devredildi.

Geçtiğimiz günlerde ABD Senatosu, ABD Hava Kuvvetleri'ne, Türkiye için üretilen sekiz adet F-35a uçağını modifiye etme yetkisi vermişti.

Bu kapsamda Türk Hava Kuvvetleri için üretilen F-35a uçakları, boyamaları değiştirilerek ABD Hava Kuvvetleri envanterine alındı.

Söz konusu uçaklar, S-400 tedariki bahanesiyle uygulanan ambargo nedeniyle Türkiye'ye gönderilmemişti.

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