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ABD’de ikinci Trump dönemi! Trump Beyaz Saray’a geri döndü

ABD'de ikinci Trump dönemi! Trump Beyaz Saray'a geri döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.01.2025 23:12
ABD'de ikinci Donald Trump dönemi başladı. Başkent Washington DC'deki Kongre Binası Rotunda Salonu'nda düzenlene törenle Trump, ABD'nin 47. başkanı olarak yemin ederek resmen göreve başladı. Yaşayan tüm eski ABD başkanları olan Barack Obama, Bill Clinton, Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile senatörler, Temsilciler Meclisi üyeleri törendeki yerlerini aldı. İş dünyasının önde gelen isimleri Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ve Sundar Pichai de törene katıldı. Törenin başında New York Başpiskoposu'nun dua okumasının ardından ilk olarak Başkan Yardımcısı James David Vance, ardından Trump iki İncil'e el basarak yemin etti.
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ABD’de ikinci Trump dönemi! Trump Beyaz Saray’a geri döndü
Trump Beyaz Saray’a geri döndü
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