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Giriş Tarihi:
17 Haziran 2026 05:06
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD'de hastaneye silahlı saldırı! 1 ölü 1 yaralı
ABD'nin Delaware eyaletindeki bir hastanede düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.
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