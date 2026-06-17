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ABD'de hastaneye silahlı saldırı! 1 ölü 1 yaralı

ABD'nin Delaware eyaletindeki bir hastanede düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

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