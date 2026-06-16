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Gazze'deki kan bankaları, benzeri görülmemiş krizle karşı karşıya

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucu sürekli artan yaralı sayısı ve ağır vakalar nedeniyle kan bankalarında stokların tükenmesiyla ciddi kriz yaşanıyor.

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