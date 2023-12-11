11 Aralık 2023, Pazartesi
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ABD yaptırımlarının merkezindeki ülke: İran! Yaptırımlar işe yarıyor mu?
Orta Doğu ve Asya'nın en büyük bölgesel güçlerinden biri olan İran, uzun yıllardır ABD'nin yaptırımlarına maruz kalıyor. Ekonomisi büyük sarsıntılar yaşasa da, Tahran yönetimi, ABD'nin karşı olduğu nükleer programını geliştirmekten vazgeçmiyor. Peki yıllardır süren bu yaptırımlara rağmen, İran ekonomisi bugüne kadar nasıl ayakta kalabildi?