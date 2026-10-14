ABD ve İsrail İran’ı vuracak mı? Tahran’da saldırı kulisleri

ABD ve İsrail’deki seçim süreçleri yaklaşırken, İran’a yönelik olası bir askeri saldırı iddiası yeniden gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran konusunda görüştüğü öne sürülürken, Tahran’daki son gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı. Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamaları ve Lübnan’da Hizbullah’ın olası rolü, bölgede yeni bir çatışma ihtimaline ilişkin tartışmaları artırdı.