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Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor! İran'dan gemilere tehdit: “Mayınlar bekliyor”
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor! İran'dan gemilere tehdit: “Mayınlar bekliyor”

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükseldi. İran Devrim Muhafızları, Tahran yönetiminden izin almadan boğazdan geçiş yapmak isteyen gemilere yönelik sert bir uyarıda bulundu. “Mayınlar bekliyor” ifadeleriyle gemi trafiğine gözdağı veren Devrim Muhafızlarının açıklaması, bölgedeki güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmeleri ve İran'ın gemilere yönelik uyarısının ayrıntılarını A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.

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