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ABD ordusu Yemen’deki yerleşim yerine saldırdı: 6 ölü 16 yaralı

ABD ordusu Yemen'deki yerleşim yerine saldırdı: 6 ölü 16 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 09.04.2025 04:06
ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarını sürdürürken Hudeyde şehrinin el-Hevak ilçesinden acı haber geldi. ABD ordusu, Emin Mukbil adlı yerleşim bölgesine düzenlediği hava saldırısında en az 6 kişinin hayatını kaybettiği 16 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
ABD ordusu Yemen’deki yerleşim yerine saldırdı: 6 ölü 16 yaralı
ABD ordusu Yemen’deki yerleşim yerine saldırdı: 6 ölü 16 yaralı
ABD ordusu Yemen'deki yerleşim yerine saldırdı: 6 ölü 16 yaralı
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