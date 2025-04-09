ABD ordusu Yemen’deki yerleşim yerine saldırdı: 6 ölü 16 yaralı

ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarını sürdürürken Hudeyde şehrinin el-Hevak ilçesinden acı haber geldi. ABD ordusu, Emin Mukbil adlı yerleşim bölgesine düzenlediği hava saldırısında en az 6 kişinin hayatını kaybettiği 16 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.