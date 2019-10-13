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13.10.2019

ABD Başkanı Trump'tan YPG'ye 'çekilme' çağrısı |Video

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini temizlemek için başlatılan 'Barış Pınarı' harekatı başarıyla sürdürülürken, ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş bir açıklama geldi. Washington'da seçmenlerle bir araya gelen ABD Başkanı Trump, "Kürtler" diye bahsettiği YPG'li teröristler için, "Umarım bölgeden çekilirler" dedi. Öte yandan Trump, teröristlerin Türkiye'nin hava gücüne karşı şansları olmadığını söyledi.

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