ABD alevlere teslim oldu! Beyaz Saray insanları kaderine terk etti

ABD'nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği bildirildi. 166 bin kişi için daha tahliye uyarısı yapıldı. 57 bin bina ise risk altında. ABD'nin Los Angeles kentindeki yangınların önüne geçilemiyor. Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, vatandaşların Biden yönetimini eleştirdiğini ve halkın Beyaz Saray’dan destek görmediğini söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN