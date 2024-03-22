A Haber olay yerinde! Moskova'da konser salonunda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser alanına maskeli 3 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Onlarca ölü ve yaralının olduğu saldırı anı ise alanda bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alındı. Detayları A Haber Rusya muhabiri Agşin Kişiyev aktardı...

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