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A Haber olay yerinde! Moskova'da konser salonunda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2024 23:42
Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser alanına maskeli 3 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Onlarca ölü ve yaralının olduğu saldırı anı ise alanda bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alındı. Detayları A Haber Rusya muhabiri Agşin Kişiyev aktardı...
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