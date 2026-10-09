Miçotakis, Ankara-Atina hattını Ege'ye benzetti: “Türkiye ile açık iletişim kanalı arıyorum”

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Skai Radyosu'na verdiği mülakatta Türkiye ile ilişkilere dair dikkat çeken ve ılımlı değerlendirmelerde bulundu. Ege Denizi'ndeki güncel atmosferi hafif bir dalgalanmaya benzeten Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şu an bir görüşme planı olmasa da iletişim kanallarını her zaman açık tutmak istediklerini vurguladı. Doğu Akdeniz'deki deniz altı kablo projesine de değinen Yunan liderin açıklamalarını ve perde arkasını A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı.