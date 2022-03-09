09 Mart 2022, Çarşamba
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1987’den sonra en kuvvetli kar mı geliyor? İstanbul’da kar ne zaman yağacak? İstanbul'da uçak seferlerine hava muhalefeti
Soğuk hava ve kar yağışı batı bölgelerden çarşamba günü yurda giriş yapacak. Meteoroloji uzmanları, İstanbul'da 1987'den bu yana en yoğun kar yağışının görülebileceğini belirtiyor. Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava nedeniyle sıcaklıklar düşecek. İstanbul ve Ankara'da karla karışık yağmur ve kar yağışı hafta boyunca etkili olacak. Türk Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Mart'ta bazı seferleri iptal ettiğini açıkladı.