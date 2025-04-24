Sustalı Ceylan 4. Bölüm 2. Fragmanı

Yusuf'un tedavi masraflarını karşılayabilmek için Bekri'nin yasadışı iş teklifini kabul eden Ceylan, kararlıdır. Oğlunun eski sağlığına kavuşması için her şeyi göze almıştır. Ferhat'ın tüm çabalarına rağmen vazgeçmez; vazgeçemez Ceylan. Sonunu bile bile, yaşadığı acıları geri bırakıp oğlu ile yepyeni bir hayat kurabilmek umuduyla, bu karanlık dünyaya adım atar. Dönüşü yoktur artık! Daha ilk görevinde büyük bir tehlike ile yüzleşip ölümle burun buruna gelir. Bekri Vezirli'nin güvenini kazanmak, sandığı kadar kolay olmayacaktır. Ceylan, hiç tanımadığı bu tehlikeli dünyanın karanlığı ile nasıl başa çıkacaktır? Oğlu için kendini feda eden Ceylan'ın cesareti, Ferhat'ı nasıl etkileyecektir?