Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği, senaryosunu ise Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizi; erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyan Sustalı Ceylan dizisi izleyicinin ilgisini çekti. Cuma akşamları ekrana gelen dizi ile ilgili "Sustalı Ceylan yeni bölüm fragmanı, atv Sustalı Ceylan 3. bölüm fragmanı izle full" sorguları yapılıyor.