Osman Bey Aksaçlı’yla buluştu! “Adın Türk obaları için umuda dönüştü Osman Bey”

Kuruluş Osman’ın 55’inci bölümünde, uç bölgesinde dengeleri değiştirmeye başlayan Osman Bey, Aksakallıların lideri Aksaçlı ile buluşarak fikir teatisinde bulundu.

Aksaçlı, Osman Bey'i "Beylik emanetini aldığın günden beri türlü badireler yaşadın Osman Bey! İhanete uğradın, şehitler verdin, yüreğinden yaralandın. Lakin ayakta kalmayı başardın. Adın bir zulmün pençesinde kıvranan Türk obalarında bir umuda dönüşmekte Osman Bey! Gözler üzerindedir, dualar seninledir" sözleriyle karşıladı ve "İmdi diyesin, Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey; bizden muradın nedir?" diye sordu.

Osman Bey "Yarhisar ahalisinden bazı gayr-ı müslimler obamızı sığınak bilmiş ve tekfurlarının zulmünden kaçıp bize sığınmıştır. Kefere bu garipleri bizden isteme cüreti göstermiştir. Rum ve Moğol omuz omza verip üzerimize ordu kaldırmaktadır. Niyetleri Kayı obasını yok etmek ve Türk'ün umudunu söndürmektir" diyerek vaziyeti açıkladı.

Gelecek planlarını "Gayret kemerini kuşandık, gaza pusatını sıyırdık. Gayrı cihanı ateşe verseler göğsümüzde söndürür, gök kubbeyi başımıza yıksalar mızraklarımızın ucunda taşırız. Benim endişem zafer değildir. Zafer inananlarındır. Benim endişem Rum-Moğol ittifakına tek başına göğüs gerip çokça şehit vermektir. Benim isteğim keferenin ittifakını parçalamak ve onları ayrı ayrı kırmaktır" diyerek anlatan Osman Bey'e, Aksaçlı "Doğru vakitte, doğru sebeple geldin Osman Bey! Sığınmacıları vermemekle kuracağın devletin temelini atmış oldun. Şüphesiz seni yalnız bırakmayacağız" cevabını verdi ve bir süredir planladığı stratejisini anlattı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 55'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.