Moğollar Kayı Obası'nda! | Kuruluş Osman son bölüm

Türk Obalarında düşman işgali! Moğollar Kayı Obası'nda! | ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 11. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 11. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

'Kuruluş Osman'ın 11. Bölümünde Moğollar Türk obalarına ayak basarak, Selçuklu'nun ardından Anadolu'da bir Türk beyliğinin kurulmasına engel olmak istiyorlardı. Yeni bölümde nökerleriyle birlikte Kayı Obası'na gelen Balgay, Dündar, Gündüz ve Osman'ın Alplerini esir ederek, akıl almaz eziyetlerle Türklerin tüm özgürlük umutlarını tüketmek istedi.