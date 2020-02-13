Moğol Balgay Söğüt'te katliam yaptı! | Kuruluş Osman son bölüm

Moğol Balgay Söğüt'te katliam yaptı! Çoluk çocuk demeden öldürdüler! | ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 10. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 10. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın atv'de ekrana gelen 10'uncu bölümüne Moğollar'ın Söğüt baskını damga vurdu.